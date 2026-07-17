بلغ عدد السفن السياحية التي رست في الموانئ التركية خلال النصف الأول من العام 488 سفينة..

في 6 أشهر.. 756 ألف سائح يقصدون تركيا على متن فنادق عائمة بلغ عدد السفن السياحية التي رست في الموانئ التركية خلال النصف الأول من العام 488 سفينة..

أنقرة/ الأناضول

استقبلت تركيا 756 ألفا و455 سائحا قادمين على متن سفن سياحية في النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المديرية العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، تواصل تركيا تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز وجهات سياحة السفن السياحية في المنطقة.

وسجل عدد السياح القادمين عبر السفن السياحية زيادة تقارب 3 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حين بلغ العدد 255 ألفا و817 سائحا.

أما في النصف الأول من عام 2025 فقد بلغ العدد 732 ألفا و302، قبل أن يرتفع هذا العام إلى 756 ألفا و455.

ويعد الرقم المسجل لعدد السياح عبر السفن السياحية في النصف الأول من 2026 أعلى رقم لنصف عام خلال آخر 16 عاما وفق البيانات المتاحة.

وجاء ميناء قوش أداسي بولاية آيدن غربي تركيا في صدارة الموانئ المستقبلة للسفن السياحية في الأشهر الستة بواقع 204 سفينة.

فيما بلغ عدد السفن السياحية التي رست في الموانئ التركية خلال النصف الأول من العام 488 سفينة.