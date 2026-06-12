في 5 أشهر.. صادرات تركيا من العسل تتجاوز 13 مليون دولار حلّت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في مقدمة الدول المستوردة للعسل التركي..

طرابزون / الأناضول

بلغت عائدات تركيا من تصدير العسل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 13 مليونا و520 ألفا و730 دولارا.

وأفاد سلجوق إسكندر رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري منطقة شرقي البحر الأسود للأناضول، بأن كمية العسل التركي المصدرة خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني- مايو/ أيار 2026، بلغت 3 آلاف و97 طنا.

وأضاف أنه تم تصدير العسل إلى 35 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، بعائدات بقيمة 13 مليونا و520 ألفا و730 دولارا.

وأوضح أن قيمة صادرات العسل إلى الولايات المتحدة بلغت 4 ملايين و408 آلاف و892 دولارا، فيما سجلت الصادرات إلى بريطانيا نحو مليون و999 ألف دولار، وإلى ألمانيا حوالي مليون و395 ألف دولار.



وأكد إسكندر أنهم يسعون جاهدين لزيادة الصادرات وتوسيع نطاق الدول التي يصدرون إليها، معربا عن توقعاته بأن صادرات العسل ستشهد نموا في الأشهر المقبلة من العام الجاري.