في 4 أيام.. اتصالات مكثفة لفيدان تتناول جهود إنهاء الصراعات بالمنطقة

أنقرة/ الأناضول

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سلسلة اتصالات هاتفية مكثفة مع عدد من نظرائه خلال الأيام الأربعة الماضية، تناول فيها أبرز الأزمات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لوقف النزاعات.

وبحث فيدان، في 31 يوليو/ تموز الفائت، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، آخر التطورات في المنطقة والجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات الجارية.

وفي الأول من أغسطس/ آب الجاري، أجرى فيدان اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ناقش خلاله مستجدات مسار المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في المنطقة.

وأكد فيدان خلال الاتصال أن "تركيا ستواصل بذل الجهود من أجل إنهاء الصراعات في المنطقة وإرساء سلام دائم".

وفي الثالث من الشهر الجاري، بحث وزير الخارجية التركي مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح آخر المستجدات في المنطقة.

كما أجرى فيدان اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية البريطاني الجديد إد ميليباند، هنأه خلاله بتوليه منصبه، وبحث معه تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما في قطاع غزة، إضافة إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية والجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات في المنطقة.

يذكر أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية على أعلى المستويات، من أجل وقف الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الحرب الأمريكية على إيران والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى اعتداءات تل أبيب ضد سوريا ولبنان.