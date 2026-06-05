في يومه الثاني.. مهرجان "صفر نفايات" يقدم برامج تعليمية وتوعوية للأطفال بالإضافة إلى ألعاب ومسابقات وبرامج تعليمية تفاعلية ذات طابع بيئي..

إسطنبول / الأناضول

يواصل مهرجان "صفر نفايات" في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، الجمعة، استقبال زواره مقدما محتوى شاملا يتناول كفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا والفنون.

وشهد المهرجان في يومه الثاني إقبالا كثيفا لحضور الفعاليات التوعوية التي تشمل ورش عمل للأطفال والشباب حول صناعة الألعاب والأعمال الفنية من مواد يعاد تدويرها، بالإضافة إلى ألعاب ومسابقات وبرامج تعليمية تفاعلية ذات طابع بيئي.

وضمن الأنشطة أقيمت مسرحية بعنوان "أطلس النفايات" عدت خصيصا للأطفال، شرح خلالها مفهوم "صفر نفايات" من خلال قصة ممتعة، علمت الأطفال كيفية حماية الطبيعة.

وخلال اليوم سيتم إقامة حفلات موسيقية باستخدام آلات مصنوعة من مواد أعيد تدويرها، فضلا عن فعالية "مطبخ صفر نفايات" التي ترفع الوعي بمشكلة هدر الطعام.

ويقام المهرجان برعاية رئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للشخصيات المعنية بـ"صفر نفايات" لدى الأمم المتحدة، سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، وبالتعاون بين مؤسسة "صفر نفايات" ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.

ويضم المهرجان تطبيقات وأنشطة تناسب جميع الفئات، وتشمل تقنيات الطاقة المتجددة، وتطبيقات مدعومة بالذكاء الصناعي، وورش إعادة التدوير، وحلول النقل المستدام.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الكفؤ للموارد، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤولية البيئية، إلى جانب كونه فعالية بيئية وثقافية وفنية.

وكانت تركيا أطلقت مشروع "صفر نفايات" بالعام 2017، بمبادرة من أردوغان، بهدف الحد من تأثير النفايات على البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، والتعامل مع النفايات عن طريق إعادة التدوير والاستفادة منها بعد فصلها من المصدر، وصولا إلى تحقيق نسبة إعادة تدوير تبلغ 60 بالمئة بحلول عام 2030.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 أقرت الأمم المتحدة قرار مشروع "صفر نفايات" الذي تقدمت به أنقرة في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، وشارك في تقديمه 105 دول أخرى.

وحظي القرار بموافقة بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموجبه أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 30 مارس/آذار من كل عام "يوما عالميا للقضاء على النفايات".