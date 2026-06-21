فيدان يلتقي نظيريه المصري والسوداني في القاهرة على هامش الاجتماع الرباعي الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية

أنقرة / الأناضول



التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والسوداني محيي الدين سالم، في العاصمة القاهرة.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أن فيدان يزور القاهرة في إطار الاجتماع الرباعي الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية.

وذكرت أن وزير الخارجية التركي عقد لقاءين منفصلين مع نظيريه المصري والسوداني.

ولم تضف الوزارة أي معلومات أخرى حول فحوى اللقاءين.

وكان أول اجتماع بين الدول الأربع عقد في الرياض في 20 مارس/ آذار 2026، أعقبه اجتماع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أواخر الشهر ذاته، ثم اجتماع ثالث في أنطاليا التركية في 17 أبريل/ نيسان 2026.

