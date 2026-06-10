على هامش قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"..

فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا على هامش قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"..

إسطنبول / الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتيس في العاصمة البلغارية صوفيا.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أن فيدان التقى يرابيتريتيس على هامش قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" بالعاصمة البلغارية.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن فحوى اللقاء.

ويشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ممثلا للرئيس رجب طيب أردوغان، بقمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، المزمع عقدها بالعاصمة البلغارية صوفيا.

وتهدف عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا التي تأسست عام 1996، إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة على الصعد الأمنية والسياسية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون بين المؤسسات الديمقراطية والعدلية، ومكافحة الأعمال غير القانونية.

وسبق لتركيا أن ترأست القمة أعوام 1998 - 1999، و2009 - 2010، و2020 - 2021.

وتشمل العضوية الكاملة في العملية إلى جانب تركيا كلا من ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان.