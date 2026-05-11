فيدان يلتقي نائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية..

أنقرة/ الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نائب رئيس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني.

وجرى اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، بحسب ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية.

ولم تفصح المصادر عن فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء.

ويزور فيدان دولة قطر لبحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع الـ 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية، المقرر عقده هذا العام في تركيا.

جدير بالذكر أن "اللجنة الاستراتيجية العليا" تُعد الإطار المؤسسي الأعلى للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها سنويا منذ عام 2015 برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالتناوب بين البلدين.

وأسفرت الاجتماعات الـ11 السابقة عن توقيع 115 اتفاقية تغطي مختلف مجالات التعاون، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 نحو 1.15 مليار دولار.