شارك وزير الخارجية التركي أيضا في فعالية استضافها "اتحاد الديمقراطيين الدولي" في تورونتو..

فيدان يلتقي برجال أعمال أتراك في كندا شارك وزير الخارجية التركي أيضا في فعالية استضافها "اتحاد الديمقراطيين الدولي" في تورونتو..

أنقرة/ الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، برجال أعمال أتراك في مدينة تورونتو الكندية.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن فيدان التقى برجال أعمال أتراك في تورونتو، وذلك في إطار زيارته إلى كندا.

وأشارت إلى أن فيدان شارك أيضا في فعالية استضافها "اتحاد الديمقراطيين الدولي" (منظمة أوروبية غير حكومية) في تورونتو، حيث التقى ممثلي الجالية التركية والمسلمة المقيمة في كندا.



ووصل وزير الخارجية التركي فيدان إلى كندا، الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين.