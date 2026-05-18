فيدان يلتقي المستشار الألماني بالعاصمة برلين

أنقرة/ الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، في العاصمة برلين.

جاء ذلك بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية.

وأضافت المصادر أن اللقاء جرى في برلين حيث يزورها فيدان للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي-الألماني.

والأحد، ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، أن الاجتماع المزمع عقده في العاصمة الألمانية برلين، سيرأسه كل من فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول.

وفي إطار الاجتماع، ستلتئم مجموعات عمل تتناول ملفات "العلاقات الثنائية"، و"العلاقات التركية-الأوروبية"، و"الأمن والدفاع"، و"القضايا الإقليمية"، على أن ترفع تقاريرها إلى الوزيرين عقب انتهاء أعمالها.