وزير الخارجية التركي قال إن الراحل "كان قائداً بارزاً ورجل دولة حكيماً"..

فيدان يعزي في وفاة أمير قطر السابق وزير الخارجية التركي قال إن الراحل "كان قائداً بارزاً ورجل دولة حكيماً"..

أنقرة / الأناضول

أصدر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رسالة تعزية إثر وفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاماً.

ونشر فيدان في حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية رسالة أعرب فيها عن حزنه بتلقيه نبأ "وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق ووالد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وأضاف فيدان في رسالته أن الراحل "كان قائداً بارزاً ورجل دولة حكيماً".



وقال: "سنظل نتذكر دائماً بكل امتنان الأهمية التي أولاها لتطوير العلاقات مع تركيا، وجهوده المخلصة التي بذلها من أجل السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي".

واختتم وزير الخارجية التركي رسالته بالقول: "نتقدم بأحر التعازي إلى أسرته وإلى الشعب القطري، ونسأل الله أن يتغمد صاحب السمو الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بواسع رحمته".

وأعلنت قطر، صباح الأحد، وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما.

وفي عام 1995، تولى الشيخ حمد الحكم، وفي 25 يونيو/ حزيران 2013 سلّم مقاليد الحكم إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الحالي.