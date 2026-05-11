فيدان يعزي خليل الحية في مقتل نجله خلال زيارته قطر، وفق مصادر في الخارجية التركية..

أنقرة/الأناضول

قدم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته إلى الدوحة، تعازيه لرئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية بمقتل نجله "عزام" جراء غارة إسرائيلية استهدفته بمدينة غزة الأربعاء الماضي.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته مصادر في الخارجية التركية للأناضول، الاثنين.

ويزور فيدان دولة قطر لبحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية، المقرر عقده هذا العام في تركيا.

ويعد عزام، الابن الرابع لخليل الحية الذي تقتله إسرائيل خلال السنوات الماضية، بعد مقتل أشقائه حمزة وأسامة، وآخرهم همام، الذي قتل خلال غارة استهدفت العاصمة القطرية الدوحة.

يأتي ذلك ضمن خروقات الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل 846 فلسطينيا وإصابة 2418 منذ ذلك التاريخ فقط، وفق أحدث إحصاء للصحة الفلسطينية.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

