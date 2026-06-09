من المقرر عقد القمة غدا الأربعاء في بلغاريا

فيدان يشارك في قمة "عملية التعاون بجنوب شرق أوروبا" من المقرر عقد القمة غدا الأربعاء في بلغاريا

إسطنبول/ الأناضول

يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الأربعاء، ممثلا للرئيس رجب طيب أردوغان، في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، المزمع عقدها في العاصمة البلغارية صوفيا.

وبحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، سيشارك في الاجتماع رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من 13 دولة مشاركة في العملية.

ومن المتوقع أن يؤكد فيدان في كلمته دعم تركيا لتعزيز التعاون في منطقة البلقان.

وأفادت المصادر أن فيدان سيشدد على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البلقان، ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضا لأمن واستقرار مناطق أوسع.

وأضافت أن فيدان سيؤكد على استمرار دعم تركيا لجميع الجهود والمسارات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة للعام الخامس عبر اتفاق سلام عادل ودائم في أقرب وقت ممكن.

وتهدف عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا التي تأسست عام 1996، إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة على الصعد الأمنية والسياسية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون بين المؤسسات الديمقراطية والعدلية، ومكافحة الأعمال غير القانونية.

وسبق لتركيا أن ترأست القمة أعوام 1998 - 1999، و2009 - 2010، و2020 - 2021.

وتشمل العضوية الكاملة في العملية إلى جانب تركيا كلا من ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان.

