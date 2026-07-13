فيدان يشارك في قمة "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا

أنقرة / الأناضول



شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، في قمة القادة لـ"تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاءت مشاركة فيدان ممثلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب منشور للوزير فيدان على منصة "إن سوسيال" التركية.

وكانت مصادر في وزارة الخارجية التركية أوضحت للأناضول أن فيدان سيبحث خلال القمة مع نظرائه، القرارات المتعلقة بأوكرانيا التي تم اتخاذها في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بأنقرة التي عُقدت يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، والتي شارك فيها أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

و"تحالف الراغبين" تشكيل دولي أعلن عنه بمبادرة من المملكة المتحدة وفرنسا عقب قمة عقدت بلندن في مارس/ آذار 2025، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.

ويضم التحالف أكثر من 30 عضوا، وتشكل الدول الأوروبية غالبية أعضائه، ومنذ تأسيسه، شاركت تركيا في أنشطة التحالف، ومن المتوقع أن تتولى في المرحلة المقبلة قيادة الأنشطة المتعلقة بالمجال البحري، في حال استكمال وإقرار الإطارين القانوني والسياسي اللازمين لذلك.

وكان فيدان قد شارك ممثلا للرئيس أردوغان في قمة تحالف الراغبين التي عُقدت بباريس في 6 يناير/ كانون الثاني 2026.

أما القمة الافتراضية لقادة التحالف التي نُظمت عبر الإنترنت في 24 فبراير/ شباط 2026 بمناسبة الذكرى السنوية للحرب الروسية الأوكرانية، فقد شارك فيها نائب الرئيس التركي جودت يلماز ممثلا للرئيس أردوغان.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

