فيدان يشارك في قمة "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا بباريس الاثنين

أنقرة / الأناضول



يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، المشاركة الاثنين في قمة قادة "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا، التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في الخارجية التركية، الأحد، فإن الوزير فيدان سيمثل الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة قادة تحالف الراغبين الخاصة بأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يبحث فيدان خلال القمة مع نظرائه، القرارات المتعلقة بأوكرانيا والتي تم اتخاذها في قمة الناتو بأنقرة التي عُقدت يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، والتي شارك فيها أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المنتظر أن يؤكد فيدان دعم تركيا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأن يشارك تقييمات أنقرة بشأن آخر التطورات على جبهات القتال في إطار الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى المرحلة التي وصلت إليها الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

ومن المتوقع أيضا أن يشدد فيدان على استعداد تركيا لاستضافة الوفدين الروسي والأوكراني مجددا حول طاولة المفاوضات، وأن يبرز الأهمية التي توليها تركيا للحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأسود، واستعداد أنقرة لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

كما يُنتظر أن يلفت وزير الخارجية التركي الأنظار إلى أهمية استمرار التنسيق الوثيق خلال عملية توضيح الإطارين القانوني والسياسي اللذين سيشكلان الأساس للأنشطة التي ستُنفذ في إطار تحالف الراغبين.

و"تحالف الراغبين" تشكيل دولي أعلن عنه بمبادرة من المملكة المتحدة وفرنسا عقب قمة عقدت بلندن في مارس/ آذار 2025، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.

ويضم التحالف أكثر من 30 عضوا، وتشكل الدول الأوروبية غالبية أعضائه، ومنذ تأسيسه، شاركت تركيا في أنشطة التحالف، ومن المتوقع أن تتولى في المرحلة المقبلة قيادة الأنشطة المتعلقة بالمجال البحري، في حال استكمال وإقرار الإطارين القانوني والسياسي اللازمين لذلك.

وكان فيدان قد شارك ممثلا للرئيس أردوغان في قمة تحالف الراغبين التي عُقدت بباريس في 6 يناير/ كانون الثاني 2026.

أما القمة الافتراضية لقادة التحالف التي نُظمت عبر الإنترنت في 24 فبراير/ شباط 2026 بمناسبة الذكرى السنوية للحرب الروسية الأوكرانية، فقد شارك فيها نائب الرئيس التركي جودت يلماز ممثلا للرئيس أردوغان.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

