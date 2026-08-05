بحسب تدوينة لوزارة الخارجية التركية على منصة "إن سوسيال" التركي

فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن القدس في الأردن بحسب تدوينة لوزارة الخارجية التركية على منصة "إن سوسيال" التركي

أنقرة / الأناضول

شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، في الاجتماع بشأن القدس الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وأفادت وزارة الخارجية التركية بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية بأن فيدان شارك في الاجتماع الوزاري المخصص لبحث قضية القدس.

واستضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعا وزاريا لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وضم الاجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، ومنهم وزراء تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا.

وفي الآونة الأخيرة، تشهد الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.