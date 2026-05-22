الاجتماع يتناول الاستعدادات لقمة الحلف المقرر عقدها بأنقرة في يوليو المقبل

فيدان يشارك في اجتماع وزاري لحلف الناتو بالسويد الاجتماع يتناول الاستعدادات لقمة الحلف المقرر عقدها بأنقرة في يوليو المقبل

إسطنبول/ الأناضول

شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، في اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) المنعقد في مدينة هلسينغبورغ السويدية.

وذكرت وزارة الخارجية التركية عبر حسابها على منصة "إن سوسيال" التركية، أن الوزير شارك في التقاط صورة جماعية للمشاركين قبيل انطلاق الاجتماع.

وتستضيف السويد، الخميس والجمعة، اجتماعا لوزراء خارجية دول الناتو، يتناول الاستعدادات لقمة الحلف، المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل.

كما يتناول وحدة الحلف، والتعاون عبر الأطلسي، وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، ومواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا، وتحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات فعّالة.

ويناقش الاجتماع التطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز، وتداعياتها على الأمن الأوروبي الأطلسي والبيئة الأمنية العالمية.

