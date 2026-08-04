فيدان يشارك في اجتماع وزاري بالأردن الأربعاء لبحث قضية القدس

أنقرة/ الأناضول

يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، غداً الأربعاء، في اجتماع وزاري حول القدس تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان.

وبحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، فإن الاجتماع المقرر غداً، يستضيفه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، إلى جانب تركيا والأردن، مسؤولون رفيعون من فلسطين ومصر وباكستان والسعودية وقطر وإندونيسيا والبحرين والعراق والمغرب وتونس والجزائر والصومال وماليزيا، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس والقضايا المرتبطة بذلك، إلى جانب التطورات في القدس الشرقية والضفة الغربية، والممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وفق المصادر.

كما يتناول الاجتماع مسار وقف إطلاق النار في غزة، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق رؤية حل الدولتين، فضلاً عن بحث سبل التعاون والمواقف المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وأفادت المصادر أن فيدان سيؤكد، في كلمته خلال الاجتماع، على الأهمية الدينية والتاريخية والثقافية التي تحملها القدس بالنسبة للمسلمين، وأن الحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني يمثل مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.

وسيعرب عن قلق تركيا إزاء الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين والأعمال الاستفزازية، والانتهاكات التي تستهدف الأماكن والمؤسسات الدينية المسيحية في القدس.

وسيشدد الوزير التركي على أن نقل بعض الدول سفاراتها إلى القدس يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن هذه الخطوات تضر بالوضع الدولي المعترف به للمدينة وبآفاق حل الدولتين.

وأوضحت مصادر الخارجية التركية أن فيدان سيؤكد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة ضد الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.