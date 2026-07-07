شارك في الاجتماع، الذي حضره فيدان، كل من وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس..

فيدان يشارك في اجتماع مصغر على هامش قمة الناتو بأنقرة شارك في الاجتماع، الذي حضره فيدان، كل من وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس..

أنقرة/ الأناضول

شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع مصغر نُظم في إطار القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لرؤساء الدول والحكومات، جرى خلاله تناول القضايا الأمنية الراهنة.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية، شارك في الاجتماع، الذي حضره فيدان، كل من وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.