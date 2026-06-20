بين وزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، المقرر عقده يومي السبت والأحد، بحسب مصادر دبلوماسية تركية..

فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة بين وزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، المقرر عقده يومي السبت والأحد، بحسب مصادر دبلوماسية تركية..

أنقرة/ الأناضول

يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، المشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، المقرر عقده في القاهرة، يومي السبت والأحد.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، بأن الوزير فيدان سيجري لقاءات مع مسؤولين من مصر ودول أخرى على هامش الزيارة.

ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال مباحثاته على ترحيب تركيا الكبير بتوقيع مذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع الإشادة بجهود الأطراف الموقعة، والتأكيد على أهمية الدور الذي لعبته وساطة باكستان والدول الأخرى المشاركة في العملية التي أفضت إلى توقيع الوثيقة.

كما سيشدد على أن تركيا ستواصل جهودها لضمان توصل الأطراف إلى اتفاق سلام دائم بعد انتهاء فترة التفاوض الممتدة لـ60 يوما، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر من أي عوامل قد تهدد التفاهم بين الأطراف.

ومن المتوقع أيضا أن يؤكد فيدان على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية، ويشير إلى أنها أثبتت مجددا أهميتها في التطورات الأخيرة، وأنها أُنشئت لتعزيز علاقات دول المنطقة ومعالجة الأزمات عبر حلول إقليمية مشتركة.

كما سيؤكد على أهمية تطوير هذا الإطار ليصبح أكثر مؤسسية، وربما توسيعه مستقبلا ليشمل أعضاء جددا عند الحاجة، بما يعزز فاعليتها في التعامل مع أزمات المنطقة.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، استضافت العاصمة السعودية الرياض أول اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا باكستان ومصر والسعودية.

واستكمالا لهذا الاجتماع، استضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اجتماعا ثانيا لوزراء خارجية الدول المذكورة في 29 مارس/ آذار الماضي، بنفس الصيغة.

وعُقد الاجتماع الرباعي الثالث بين تركيا ومصر وباكستان والسعودية في أنطاليا التركية يوم 18 أبريل/ نيسان الماضي، على هامش منتدى أنطاليا الخامس للدبلوماسية.