فيدان يشارك الجمعة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية من المنتظر أن يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الدول التركية في مجالات التجارة وأمن الطاقة والتحول الرقمي والربط البيني

أنقرة/ الأناضول

يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية، الذي سيُعقد الجمعة في مدينة تركستان التابعة لكازاخستان.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الخميس، للأناضول، أن الوزير فيدان، سيرافق غدا، الرئيس رجب طيب أردوغان، في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، التي ستُعقد في تركستان.

وأوضحت المصادر، أن فيدان، سيشارك قبيل القمة في اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة.

وسيجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة للمرة الثالثة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

واستضافت تركيا الاجتماع غير الرسمي لمجلس وزراء خارجية المنظمة بإسطنبول في 7 مارس/آذار الماضي، كما استضافت اجتماعا آخر على هامش النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي في 18 أبريل/نيسان الماضي.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الدول التركية في مجالات التجارة، وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والربط البيني.

وستتناول المباحثات بين الوزراء قضايا عالمية وإقليمية راهنة، وفي مقدمتها الوضع الإنساني في غزة، والتطورات في إيران.

وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تحت مسمى "مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان.

وفي قمة احتضنتها العاصمة الأذربيجانية باكو عام 2019، أعلنت أوزبكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة 5، إضافة إلى تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.

وفي قمة إسطنبول عام 2021، تقرر تحويل اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية.