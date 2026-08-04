فيدان يستقبل وفدا أمنيا ليبيا رفيع المستوى في أنقرة ضم مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي

أنقرة / الأناضول

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، وفدا أمنيا ليبيا رفيع المستوى، ضم مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم الدبيبة، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، بأن فيدان عقد في أنقرة لقاء مع الدبيبة والزوبي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى فيدان بوزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في أنقرة، وفق مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.