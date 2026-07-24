فيدان يستقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بقبرص وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التقى المبعوثة الأممية ماريا أنجيلا هولغين كويلار في العاصمة أنقرة..

أنقرة / الأناضول

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بقبرص ماريا أنجيلا هولغين كويلار.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، التقى فيدان مع كويلار في العاصمة أنقرة.

وأوضحت المصادر أنه خلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الراهنة المتعلقة بالقضية القبرصية قبيل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الجزيرة.

وصرح فيدان بأن تركيا، بصفتها الوطن الأم للقبارصة الأتراك ودولة ضامنة، ترى أن الحل الأمثل للقضية القبرصية يكمن في تعايش دولتين جنبًا إلى جنب على الجزيرة.

وأكد فيدان أن أي مقاربات لا تعترف بالحقوق الأصيلة للشعب القبرصي التركي مثل المساواة في السيادة وفي المكانة الدولية استنادًا إلى واقع الجزيرة، لن تسهم في التوصل إلى حل.

وتشهد جزيرة قبرص انقساما منذ عام 1974 بين شطر تركي في الشمال وآخر رومي في الجنوب، ورفض القبارصة الروم عام 2004 خطة قدمتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص، التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/ تموز 2017، لم تُعقد أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية للتوصل إلى تسوية للنزاع القائم في الجزيرة.