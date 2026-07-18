فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أنقرة/ الأناضول

يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة قطر، غدا الأحد، لإجراء مباحثات تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المتوقع أن يؤكد فيدان خلال لقاءاته الرسمية تضامن تركيا ودعمها القوي لقطر في مواجهة الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها، وأن يبحث العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات على أساس الشراكة الاستراتيجية.

ومن المنتظر أن يستعرض الجانبان التحضيرات الخاصة بالاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية، المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المرتقب أن يؤكد فيدان على أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت مجددا الأهمية الاستراتيجية للتعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، إضافة إلى ضرورة معالجة قضايا المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.

وأفادت المصادر بأنه من المنتظر أيضا أن يشدد فيدان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الربط الإقليمي الذي يزداد أهمية بالنسبة للاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة.

ومن المتوقع أن يؤكد فيدان أن إنهاء التوتر في الخليج بصورة دائمة ومنع أي تصعيد جديد يمثل أولوية ملحة، وأن يتبادل مع المسؤولين القطريين وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية ومساعي الوساطة الجارية في هذا الإطار.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وكان فيدان قد زار قطر آخر مرة يومي 11 و12 مايو/أيار الماضي.

وتشهد العلاقات التركية-القطرية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ عام 2014، تطورا متواصلا عبر الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وتُعد اللجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية الإطار المؤسسي الأعلى للعلاقات الثنائية، وتعقد سنويا منذ عام 2015 بالتناوب بين البلدين برئاسة أردوغان وأمير قطر، آخرها عُقد في الدوحة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.1 مليار دولار خلال عام 2025، بينما يستهدف الجانبان رفعه إلى 5 مليارات دولار في المرحلة المقبلة.

كما دخلت اتفاقية التجارة والشراكة الاقتصادية بين البلدين حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب 2025.