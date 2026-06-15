في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها بالرئيس فلاديمير بوتين، وفق مصادر بوزارة الخارجية التركية للأناضول..

فيدان يزور روسيا الثلاثاء تلبية لدعوة لافروف في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها بالرئيس فلاديمير بوتين، وفق مصادر بوزارة الخارجية التركية للأناضول..

أنقرة/ الأناضول

يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التوجه إلى روسيا غدا الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة نظيره سيرغي لافروف.

وأفادت مصادر بوزارة الخارجية التركية للأناضول أن فيدان سيجتمع مع لافروف ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المنتظر أن يبحث الوزير فيدان خلال لقاءاته، العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، وأن يستعرض الوضع الحالي للتعاون في المجالات الرئيسية مثل التجارة والطاقة والسياحة، وسبل تعزيزه.

وأوضحت المصادر أن فيدان سيؤكد التزام تركيا بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد استعداد أنقرة لاستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين كما فعلت في عامي 2022 و2025.

وأفادت أن الوزير التركي سيشدد على دعم بلاده للسلام الدائم بين الولايات المتحدة وإيران، وضرورة العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب في مضيق هرمز والحفاظ على حرية الملاحة فيه.

وأضافت أنه سيشير إلى أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة السورية من أجل ضمان الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار في البلاد.

وكانت آخر زيارة أجراها فيدان إلى روسيا يومي 26 و27 مايو/ أيار 2025، فيما انعقد آخر لقاء بينه وبين لافروف على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الخامس في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا بلغ خلال عام 2025 نحو 49.08 مليار دولار، منها 6.7 مليارات دولار صادرات تركية و42.3 مليار دولار واردات من روسيا.

كما يشكل التعاون في قطاع السياحة أحد أبرز عناصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تجاوز عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا خلال عام 2025 حاجز 6.9 ملايين سائح.