على هامش زيارته الرسمية إلى بنغلاديش..

فيدان يزور المستشفى التركي في مخيم لاجئي الروهينغيا بكوكس بازار على هامش زيارته الرسمية إلى بنغلاديش..

كوكس بازار/ الأناضول



زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، المستشفى الميداني التركي العامل في مخيم اللاجئين بمدينة كوكس بازار، على هامش زيارته الرسمية إلى بنغلاديش.

وأجرى فيدان جولة تفقدية في المستشفى الذي يقدم خدماته لمسلمي الروهينغيا الفارين من بلادهم بسبب العنف والصراع في ميانمار.

وخلال زيارته للمرضى الذين يتلقون العلاج هناك، استمع فيدان إلى معلومات من المسؤولين حول الخدمات الصحية المقدمة، والأنشطة الجارية، وقدرة المستشفى الاستيعابية.



ويجري الوزير فيدان زيارة رسمية إلى بنغلاديش تستمر يومين تلبية لدعوة نظيره خليل الرحمن.