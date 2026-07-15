فيدان يزور أوكرانيا ويجري مباحثات مع كبار المسؤولين

أنقرة/ الأناضول

يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إلى أوكرانيا في زيارة رسمية يجري خلالها سلسلة لقاءات ومباحثات تستمر يومين.

ووفقا لمصادر في وزارة الخارجية التركية، سيجري فيدان مباحثات مع كبار المسؤولين الأوكرانيين.

ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ويلتقي نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، ورئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو بودانوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، وزعيم تتار القرم مصطفى عبد الجليل قرم أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

ومن المتوقع أن يبحث فيدان خلال اللقاءات سبل تطوير العلاقات التركية الأوكرانية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصاد والطاقة والدفاع، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بحسب المصادر.

وأضافت المصادر أن فيدان سيؤكد مجددا على دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، وعلى المساعدات التي تقدمها أنقرة لكييف على مختلف المستويات والمنصات الدولية.

وذكرت أنه سيشدد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، وعلى استعداد تركيا لإعادة جمع أوكرانيا وروسيا حول طاولة المفاوضات.



وقبيل زيارة فيدان إلى كييف، صادق البرلمان الأوكراني أمس على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وأوكرانيا في 3 فبراير/ شباط 2022، ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل الرئيس زيلينسكي.

ويُنتظر أن تسهم الاتفاقية في دعم هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وأوكرانيا 6.2 مليارات دولار في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 6.6 مليارات دولار في عام 2025.

وكان وزير الخارجية التركي قد زار أوكرانيا آخر مرة يومي 29 و30 مايو/ أيار 2025، فيما كانت آخر زيارة لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها إلى تركيا خلال قمة الناتو السادسة والثلاثين التي استضافتها أنقرة يومي 7 و8 يوليو الجاري.