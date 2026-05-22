فيدان يجري مباحثات مع روبيو على هامش اجتماع للناتو بالسويد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقد لقاء مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في هلسينغبورغ

أنقرة/ الأناضول

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدينة هلسينغبورغ السويدية.

وذكرت وزارة الخارجية، في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الجمعة، أن فيدان عقد لقاء مع روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في هلسينغبورغ.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول القضايا التي تناولها الوزيران.

واستضافت السويد، الخميس والجمعة، اجتماعا لوزراء خارجية دول الناتو تناول الاستعدادات لقمة أنقرة، وقضايا تتعلق بوحدة الأعضاء، والتعاون عبر الأطلسي، وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، ومواصلة دعم أوكرانيا، وتحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات فعّالة.



كما بحث الاجتماع التطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز، وتداعياتها على الأمن الأوروبي الأطلسي والبيئة الأمنية العالمية.