فيدان يتفقد أعمال بناء المدرسة التركية في قطر في العاصمة الدوحة، على هامش زيارة رسمية..

أنقرة/ الأناضول

تفقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، أعمال بناء المدرسة التركية في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت مصادر دبلوماسية للأناضول أن فيدان قام بجولة في موقع مشروع المدرسة التركية في قطر.

وجاءت الجولة على هامش زيارة رسمية قام بها الوزير فيدان إلى الدوحة.

وكانت السفارة التركية لدى الدوحة أعلنت بدء أعمال بناء المدرسة التركية في قطر ببيان نشرته يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأشارت السفارة إلى أن المدرسة تتسع لـ 800 طالب، وتتبع لوزارة التربية التركية.