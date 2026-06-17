فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أنقرة/ الأناضول

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار بشأن المفاوضات المزمع إجراؤها بين الولايات المتحدة وإيران عقب التوصل لمذكرة تفاهم بشأن إنهاء الحرب.

جاء ذلك في اتصالين منفصلين، الأربعاء، مع عبد العاطي وإسحاق دار، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وأوضحت المصادر أن الاتصالين تناولا المفاوضات التكميلية المقرر إجراؤها بهدف إحلال السلام الدائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

والأحد الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومن المقرر، وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع الاتفاق في سويسرا، الجمعة المقبلة بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2026، على أن يعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع.

وتنص مذكرة التفاهم على إجراء مفاوضات تفصيلية بين الولايات المتحدة وإيران خلال 60 يوما عقب التوقيع، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

