فيدان يبحث مع نظيريه القطري والأردني محادثات طهران وواشنطن في اتصال هاتفي بحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر في الخارجية التركية..

إسطنبول/الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، إضافة إلى مفاوضين أمريكيين، المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين بحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر في الخارجية التركية

وتناول فيدان خلال اتصالاته الهاتفية آخر التطورات التي وصلت إليها المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وتتزايد مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، بين إيران والولايات المتحدة إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.