في اتصال هاتفي، بحسب مصادر في الخارجية التركية..

فيدان يبحث مع نظيره القطري ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران في اتصال هاتفي، بحسب مصادر في الخارجية التركية..

أنقرة/الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، حسبما أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، للأناضول.

وبحسب المصادر جرى خلال الاتصال، تقييم الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى بحث التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.