فيدان يبحث مع نظيره العماني ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، حسبما أفادت مصادر في الخارجية التركية للأناضول، الأحد.

وقالت المصادر إن الجانبين ناقشا مستجدات عملية التفاوض بين إيران والولايات المتحدة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.



وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.