فيدان يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في الطاقة والتجارة والأمن خلال لقاء بأنقرة..

أنقرة/ الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نظيره العراقي فؤاد حسين، في العاصمة أنقرة، وتناول معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتجارة والأمن.

وأعرب فيدان، في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، عن بالغ ترحيبه باستضافة حسين في أنقرة.



وأضاف أن مباحثاته مع حسين تناولت التعاون متعدد الأبعاد والمشاريع المشتركة بين المجالات، ولا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والأمن.

وأشار إلى مواصلة العمل على مشاريع تسهم بشكل مباشر في أمن واستقرار الشعبين، في إطار هدف تحويل الحدود بين البلدين إلى مجال للتعاون الإقليمي والتنمية المشتركة.

وأضاف "في هذا الإطار، نرى مشروع طريق التنمية رؤية استراتيجية ستضع تركيا والعراق في مركز الترابط الإقليمي والازدهار".



وأوضح فيدان أنه تبادل مع نظيره العراقي وجهات النظر بشكل شامل حول التطورات الإقليمية والدولية.



وأضاف: "لا نرى استقرار وأمن العراق الشقيق منفصلين عن استقرارنا وأمننا، سنواصل الارتقاء بعلاقاتنا في جميع المجالات على أساس الثقة المتبادلة".

