فيدان يبحث مع نظيره البريطاني تطورات غزة وملفات إقليمية خلال اتصال هاتفي، بحسب مصادر في الخارجية التركية..

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، مع نظيره البريطاني إد ميليباند الأوضاع في الشرق الأوسط ولا سيما في غزة، وجهود إنهاء الصراعات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين فيدان وميليباند، حسبما أفادت مصادر في الخارجية التركية للأناضول.

وذكرت المصادر أن فيدان هنأ ميليباند بتولي منصبه الجديد.

وأضافت أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال الهاتفي الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة، والتطورات في الحرب الروسية الأوكرانية، وناقشا الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة.

والاثنين، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الاتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة "بقي على الورق"، فيما تستمر إسرائيل في القتل.