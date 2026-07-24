فيدان يبحث مع نظيره الأوكراني تطورات الحرب وأمن البحر الأسود

Gökhan Çeliker, Başar Bayatlı
24 يوليو 2026•تحديث: 24 يوليو 2026
أنقرة/ الأناضول
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، آخر التطورات المتعلقة بالحرب الروسية-الأوكرانية، إلى جانب القضايا المرتبطة بأمن البحر الأسود.
وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، الجمعة، بأن فيدان وسيبيها بحثا خلال اتصال هاتفي المستجدات الميدانية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
كما تناول الوزيران التطورات ذات الصلة بأمن البحر الأسود، بحسب المصادر التي لم تكشف تفاصيل أكثر حول فحوى الاتصال.