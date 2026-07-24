في اتصال هاتفي، بحسب صادر في وزارة الخارجية التركية

فيدان يبحث مع نظيره الأوكراني تطورات الحرب وأمن البحر الأسود في اتصال هاتفي، بحسب صادر في وزارة الخارجية التركية

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، آخر التطورات المتعلقة بالحرب الروسية-الأوكرانية، إلى جانب القضايا المرتبطة بأمن البحر الأسود.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، الجمعة، بأن فيدان وسيبيها بحثا خلال اتصال هاتفي المستجدات الميدانية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



كما تناول الوزيران التطورات ذات الصلة بأمن البحر الأسود، بحسب المصادر التي لم تكشف تفاصيل أكثر حول فحوى الاتصال.