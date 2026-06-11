بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول..

فيدان يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول..

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الألماني يوهان فاديفول العلاقات الثنائية، وتحضيرات قمة الناتو المزمع عقدها في أنقرة، وجهود وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية للأناضول، مساء الأربعاء، أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين، إلى جانب التحضيرات لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتستضيف العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 تموز/ يوليو المقبل، قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي.

وأضافت المصادر أن الوزيرين تطرقا أيضا إلى المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

