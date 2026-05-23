فيدان يبحث مع عراقجي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية

أنقرة / الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، المرحلة الراهنة في المفاوضات بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين مساء الجمعة، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وأجرى فيدان وعراقجي خلال الاتصال تقييما للمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

والجمعة، قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن تركيز بلاده الأساسي في المحادثات مع الولايات المتحدة يتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما يشمل لبنان، ووقف "القرصنة البحرية" ضد السفن الإيرانية.

وأوضح بقائي، أن وجود وزير الداخلية الباكستاني في طهران يهدف إلى تسهيل تبادل الرسائل وتقديم توضيحات إضافية بشأن النصوص المتبادلة بين الطرفين.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.