أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والوسطاء الباكستانيين المرحلة الراهنة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، للأناضول، أن فيدان، أجرى مباحثات هاتفية مع محمد بن عبد الرحمن، والوسطاء الباكستانيين.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات تناولت المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

يأتي ذلك في خضم زيارة يقوم بها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، الجمعة، ضمن الوساطة التي تقودها بلاده لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

كما يجري وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، مباحثات في طهران لليوم الثالث.

وفي وقت سابق الجمعة، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن تركيز بلاده الأساسي في المحادثات مع الولايات المتحدة يتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، ووقف "القرصنة البحرية" ضد السفن الإيرانية.

وأوضح بقائي، أن وجود وزير الداخلية الباكستاني في طهران يهدف إلى تسهيل تبادل الرسائل وتقديم توضيحات إضافية بشأن النصوص المتبادلة بين الطرفين.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.