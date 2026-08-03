في اتصال هاتفي بينهما، بحسب مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية..

فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة في اتصال هاتفي بينهما، بحسب مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية..

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، آخر التطورات الجارية في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية للأناضول.

ووفق المصادر، تناول فيدان مع نظيره الكويتي مستجدات الأوضاع الإقليمية، دون الكشف عن مزيد من تفاصيل المكالمة.

وأمس الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقته على إلغاء ضربات كان مخططا لها ضد إيران في نهاية الأسبوع الماضي، مقابل التوصل "سريعا" إلى اتفاق.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم، ودخولهما في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب خلافات بشأن ضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.