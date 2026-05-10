فيدان وعراقجي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن خلال اتصال هاتفي، بحسب مصادر في الخارجية التركية..

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين فيدان وعراقجي، حسبما أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول.

وذكرت المصادر أن الجانبين تناولا آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن طهران سلمت ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها الولايات المتحدة لوقف الحرب.



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة دون سقف زمني.