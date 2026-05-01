فيدان وعراقجي يبحثان تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أنقرة/ الأناضول

عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، شملت مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الجمعة، بحسب مصادر في الخارجية التركية أوضحت أن الجانبين بحثا مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.