فيدان وعراقجي يبحثان التوترات الإقليمية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، التطورات الأمنية التي شهدتها المنطقة اليوم، إضافة إلى آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان أجرى اتصالا هاتفيا مع عراقجي تناول خلاله التصعيد الأخير في المنطقة ومسار المحادثات بين طهران وواشنطن.

ويأتي الاتصال في ظل تصاعد التوتر عقب الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أثارت ردود فعل إيرانية غاضبة، أعقبها إعلان طهران استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية.

وأطلقت إيران، مساء الأحد، 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، وذلك في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وتحدثت القناة 12 العبرية عن إطلاق إيران ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضحت أن إحدى الدفعات شملت أربعة صواريخ.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى ورود أنباء عن "أضرار" في مدينة طبريا، فيما تقرر وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيانات منفصلة، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، وإن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، قبل أن يعلن لاحقا رصد دفعتين إضافيتين من الصواريخ.

وفي السياق، أفادت هيئة البث العبرية بإلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول، بسماع أصوات انفجارات في سماء مدينتي حيفا والناصرة جراء عمليات اعتراض صواريخ.

كما قال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث إن تل أبيب "سترد على الهجوم الإيراني"، بينما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إنه "لا فرصة لعدم الرد" على الهجوم.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة من نتائج الإطلاقات، في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على نتائج رد "إيران" العسكري.

