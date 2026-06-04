فيدان: مباحثات كوريا الجنوبية ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وزير الخارجية التركي بحث مع نظيره الكوري الجنوبي قضايا ثنائية وإقليمية ودولية..

أنقرة/ الأناضول

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن اعتقاده بأن الاجتماعات التي عقدها في كوريا الجنوبية، ستساهم بشكل كبير في تعزيز الصداقة والتعاون بين أنقرة وسيول.

جاء ذلك في تدوينة الخميس عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، بشأن زيارته لكوريا الجنوبية، المحطة الثالثة في جولته بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضح فيدان، أنه بحث مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون، مشاريع مشتركة يمكن تنفيذها في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة النووية والنقل والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن اللقاء أكد التزام الجانبين بتطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

وذكر فيدان، أنه تبادل مع هيون، وجهات النظر بشكل شامل حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد الجانبان مجددا على أهمية التعاون الوثيق في المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة ميكتا.

ولفت فيدان، إلى أنه عرض تقييم تركيا ورؤيتها للتحديات التي تواجه النظام الدولي ومستقبل الحوكمة العالمية عبر كلمته في جامعة كوريا.

وأكد أنهم سيواصلون في الفترة المقبلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وكوريا الجنوبية على أساس المنفعة المتبادلة.