فيدان: سنواصل التعاون الوثيق مع ألمانيا في القضايا الإقليمية والدولية وزير الخارجية التركي أشار إلى عقد الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي بين تركيا وألمانيا بعد 12 عاما

إسطنبول / الأناضول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة ستواصل التنسيق الوثيق والتعاون مع ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأوضح فيدان في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية تفاصيل زيارته الرسمية التي أجراها أمس الاثنين إلى ألمانيا.

وأشار إلى أنه تم عقد الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي بين تركيا وألمانيا في برلين.

ولفت إلى أن الاجتماع الأخير من هذا النوع عُقد قبل 12 عاما، وأن هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين بشكل أكبر.

وأضاف فيدان أنه ناقش مع المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار فريدريش ميرتس ووزير الخارجية يوهان فاديفول، العلاقات الثنائية بشكل شامل.

وأكد استمرار العمل على تعميق التعاون في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة والربط البيني عبر مشاريع ملموسة واستثمارات متبادلة.

وذكر أن المباحثات شملت أيضا التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التحضيرات لقمة الناتو التي ستعقد في أنقرة يوليو/تموز القادم، والأمن الأوروبي، والحرب الروسية-الأوكرانية، والتطورات المتعلقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى الوضع في غزة.

وشدد على أن الشراكة متعددة الأبعاد بين تركيا وألمانيا تحمل أهمية كبيرة أيضا لاستقرار أوروبا وازدهارها.

وأمس الاثنين وصل فيدان ألمانيا في زيارة رسمية ليوم واحد، للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي-الألماني.