في تدوينة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان قيم خلالها علاقات بلاده مع سنغافورة..

فيدان: سنطور علاقاتنا مع سنغافورة ونعزز التعاون في المنصات الدولية في تدوينة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان قيم خلالها علاقات بلاده مع سنغافورة..

أنقرة/الأناضول

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه بحث خلال زيارته الأخيرة إلى سنغافورة العلاقات الثنائية بكافة أبعادها وأكد على مضي البلدين قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المنصات الدولية.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية، الثلاثاء، قال فيدان: "سنواصل في المرحلة المقبلة تطوير علاقاتنا الثنائية وتعزيز تعاوننا الوثيق في المنصات الدولية مع سنغافورة، التي نعتبرها دولة ذات أهمية استراتيجية في منطقتها وخارجها".

وأوضح فيدان أنه بحث في لقاءاته مع رئيس وزراء لورانس وونغ، ووزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان، والمنسق للأمن القومي وزير الشؤون الداخلية السنغافوري كاسيفيسواناثان شانموغام، الخطوات العملية التي من شأنها تطوير التعاون في مجالات واسعة، أبرزها الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والأمن والتحول الرقمي والربط اللوجستي.

وأشار فيدان إلى أنه تم تبادل وجهات نظر حول التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية حل الأزمات الحالية عبر الحوار والدبلوماسية.

كما لفت إلى أنه شارك في فعالية نظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، حيث عرض رؤية تركيا في السياسة الخارجية ومقاربتها للدور التوجيهي للدبلوماسية في مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة عالميا.