وزير الخارجية التركي نقل رسائل من الرئيس أردوغان إلى بوتين، واستمع إلى تقييمات الأخير بشأن قضايا إقليمية

فيدان: تناولنا بشكل موسع العلاقات بين موسكو وأنقرة خلال زيارتي لروسيا وزير الخارجية التركي نقل رسائل من الرئيس أردوغان إلى بوتين، واستمع إلى تقييمات الأخير بشأن قضايا إقليمية

أنقرة / الأناضول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه أجرى مباحثات موسعة في موسكو تناولت العلاقات الثنائية، خلال زيارته إلى روسيا التي استمرت يومين.

وذكر بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الخميس، أن زيارته إلى روسيا التي شملت موسكو ومدينة قازان، أتاحت عقد العديد من اللقاءات وبحث العلاقات بين تركيا وروسيا بشكل موسع.

وأشار فيدان إلى أنه نقل رسائل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبينا أنه أتيحت له فرصة الاستماع إلى تقييمات بوتين بشأن القضايا الإقليمية.

وأضاف أن المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكذلك اللقاءات مع مستشاري الرئيس الروسي إيغور ليفيتين وفلاديمير ميدينسكي، وغيرهم من المسؤولين الروس، تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي وتقييم القضايا الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة تتمنى انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا المستمرة منذ فبراير/شباط 2022 على طاولة الدبلوماسية.

وأضاف: "في هذا الإطار، أكدنا مرة أخرى استعدادنا لتقديم كل أشكال الدعم، بما في ذلك استضافة المفاوضات المقبلة".

كما أشار فيدان إلى أنه جدد التأكيد على دعم تركيا للجهود الرامية إلى إرساء السلام والازدهار في جنوبي منطقة القوقاز.

وشدد على أن العلاقات بين تركيا وروسيا التي تستند إلى جذور تاريخية، ترتكز اليوم أيضا على الإرادة التي أظهرها الرئيسان أردوغان وبوتين، إلى جانب التعاون الاقتصادي القوي والروابط الإنسانية، ما يجعلها ذات أهمية حاسمة للرفاع والأمن والاستقرار الدولي.

واختتم فيدان تدوينته بالتأكيد على أن البلدين سيواصلان بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي.

