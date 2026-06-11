وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن "أي بنية أوروبية لا تحتل فيها تركيا المكانة التي تستحقها ستبقى ناقصة، وستضعف قدرتها على التعامل مع الأزمات"

فيدان: تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا ضرورة استراتيجية لأوروبا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن "أي بنية أوروبية لا تحتل فيها تركيا المكانة التي تستحقها ستبقى ناقصة، وستضعف قدرتها على التعامل مع الأزمات"

أنقرة/ الأناضول

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، على أن تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا يُعد ضرورة استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته البلغارية فيليسلافا بيتروفا-تشاموفا، عقب مباحثات رسمية جرت بينهما في العاصمة صوفيا.

وأشار فيدان، إلى أن الأزمات متعددة الأبعاد التي هزّت المنطقة والعالم أظهرت بوضوح الطبيعة الاستراتيجية التي لا غنى عنها للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وقال: "من الواضح أن أي بنية أوروبية لا تحتل فيها تركيا المكانة التي تستحقها ستبقى ناقصة، وستضعف قدرتها على التعامل مع الأزمات".

وأكد أن المستقبل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي يعتمد على تعزيز قدرته التنافسية، وترسيخ صموده، وإعادة بناء سلاسل التوريد في جواره الجغرافي القريب.

وفي هذا الصدد، لفت فيدان، إلى أن "تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا يُعد ضرورة استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

كما شدد على ضرورة تنفيذ مشاريع الاتحاد الأوروبي في مجالي الدفاع والأمن وفق فهم شامل يضم تركيا، الحليف القوي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمساهم في أمن أوروبا.

ورحّب فيدان، بالدعم المهم الذي تقدمه بلغاريا لمسار عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، قال الوزير التركي إن اختبار فرص السلام بين روسيا وأوكرانيا أمر ضروري من أجل استقرار المنطقة.

وأوضح أن تركيا ستواصل تقديم الدعم الفاعل للطرفين في هذا الاتجاه، وأنها تتطلع لتحقيق سلام دائم وعادل يستند إلى القانون الدولي في أقرب وقت ممكن.

وذكر أن الضمانة طويلة الأمد لأمن البحر الأسود تتمثل في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

فيدان، أشار إلى أهمية التعاون بين تركيا وبلغاريا في مجالي الربط الإقليمي والنقل.

وأكد أن البنية التحتية في هذين المجالين تكتسب أهمية حيوية للمنطقة كلها.

وكشف فيدان، أن المباحثات مع الجانب البلغاري شهدت تأكيدا على الإرادة المشتركة لبناء معبر حدودي جديد بين البلدين إلى الشمال من معبر "كابي كوله"، الذي يُعد أكثر المعابر الحدودية ازدحاما في أوروبا.

وأردف: "تبادلنا الآراء بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية لمعابرنا الحدودية، وكذلك حول مشاريع الطرق البرية والسكك الحديدية التي من شأنها تعزيز الترابط الإقليمي".

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أشار فيدان، إلى وجود قناعة واسعة لدى الجميع بأن الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق.

وقال إن تركيا على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية.

وشدد على أن الهجمات المتبادلة التي بدأت قبل يومين تنطوي على خطر التصعيد.

وأضاف فيدان: "هذا الأمر يثير قلقنا بالفعل. وننصح الأطراف بوقف الهجمات والعمليات العسكرية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، والعودة إلى طاولة المفاوضات، واستكمال النص الذي أوشكوا على الانتهاء منه".

وتابع: "جهودنا ومساعينا تصب في هذا الاتجاه، فتصاعد الحرب وارتفاع مستوى التوتر والعودة مجددا إلى أجواء الحرب الشاملة لن يعود بأي فائدة على أي طرف".

وأردف فيدان: "مهما كان الأمر صعبا ومُستنزفا للأعصاب، ينبغي أن يكون الهدف هو إيصال المفاوضات إلى المرحلة النهائية، وعليهم أن يُنجزوا هذا الأمر، وهذه هي نصيحتنا".

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف بـ"قواعد عسكرية" في كل من الكويت والبحرين والأردن.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.