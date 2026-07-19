فيدان: تركيا وقطر تنسقان لدفع المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن

إسطنبول/ الأناضول

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مقابلة مع تلفزيون قطر:

ـ ندعو للعودة مجددا إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

- قطر تواصل بذل جهود مكثفة عبر مختلف القنوات والوسائل الدبلوماسية للإسهام في إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن

- التعاون بين تركيا وقطر بات نموذجا يُحتذى به في التعامل مع القضايا الإقليمية

- أمن قطر واستقرارها وكذلك المنطقة بأسرها يصب في مصلحة تركيا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إن تركيا تنسق مع قطر بشكل وثيق من أجل دفع المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها فيدان، مع تلفزيون قطر، على هامش زيارته للعاصمة الدوحة.



ودعا فيدان، إلى العودة مجددا إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح أن قطر تواصل بذل جهود مكثفة عبر مختلف القنوات والوسائل الدبلوماسية للإسهام في إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن.

وأشار فيدان، إلى أن تركيا وقطر تربطهما علاقات تاريخية ومتينة، وأن أسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وُضعت في عهد أمير قطر الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال إن الشيخ حمد، كان قائدا صاحب رؤية ليس فقط بالنسبة لقطر، بل للعالم الإسلامي والعالم بأسره، وقدم إسهامات بنّاءة ما زالت المنطقة تستفيد منها حتى اليوم.

كما أشاد فيدان، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معتبرا أنه منذ توليه الحكم عام 2013 أدى دورا إيجابيا في المنطقة، وأسهم في رفع مستوى العلاقات التركية القطرية وتعزيز التعاون في معالجة الأزمات الإقليمية.

وأضاف أن التعاون بين تركيا وقطر بات نموذجا يُحتذى به في التعامل مع القضايا الإقليمية، من لبنان وأفغانستان إلى السودان وغزة والقضية الفلسطينية والملف الإيراني.

وبيَّن فيدان، أن دول الخليج، وفي مقدمتها قطر حققت خلال السنوات الماضية تقدما كبيرا في مجالات التنمية والخدمات والبنية التحتية.

وتطرق إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها تؤثر سلبا على اقتصاد المنطقة، وأن اتساع نطاقها قد يؤدي إلى أزمات أكبر.

وأردف الوزير التركي: "يسرني أن أرى أن قطر ما زالت تبذل كل ما بوسعها لحل هذه الأزمة، مستخدمة جميع القنوات والوسائل البناءة".

وتابع: "نأمل أن نتلقى أخبارا إيجابية خلال الأيام المقبلة. كما أن تركيا تنسق بشكل وثيق مع قطر في هذا الشأن".

وأكد فيدان، أن أمن قطر واستقرارها، وكذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها، يصب في مصلحة تركيا.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقَّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت طهران، قبل ذلك بيوم، 3 سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.