تصريحات للصحفيين في مدينة برجيميشل البولندية قبل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف

فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا تصريحات للصحفيين في مدينة برجيميشل البولندية قبل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إن بلاده تواصل تركيزها على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في محطة القطار بمدينة برجيميشل البولندية قبل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضح فيدان أنه سيجري زيارة رسمية إلى أوكرانيا يلتقي خلالها مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وعددا من كبار المسؤولين، في إطار المساعي التركية الرامية إلى دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن تركيا استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا العام الماضي.

وأعرب عن اعتقاده بأن زيارته ستقدم مساهمة إيجابية للجهود الجارية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.