في تصريح أدلى به الوزير فيدان لصحيفة "نيكي آسيا" اليابانية، حيث أشار إلى البروز الكبير لتركيا بوصفها منتجا رئيسيا للمسيرات.

فيدان: تركيا ترغب في التعاون مع اليابان بالطائرات المسيرة في تصريح أدلى به الوزير فيدان لصحيفة "نيكي آسيا" اليابانية، حيث أشار إلى البروز الكبير لتركيا بوصفها منتجا رئيسيا للمسيرات.

إسطنبول / الأناضول

** وزير الخارجية التركي لصحيفة "نيكي آسيا" اليابانية:

لدى تركيا واليابان قدرات تكاملية، ونعتقد بوجود إمكانات قوية لتعاون يحقق المنفعة المتبادلة

واشنطن وطهران ترغبان في الوصول إلى نتيجة إيجابية والاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى

إسرائيل تحتاج في سياستها الداخلية دائما إلى وجود عدو لتتمكن من المناورة السياسية وتحقيق طموحاتها الإقليمية

إسرائيل لا تبحث عن أمنها الخاص، بل تسعى وراء قضم مزيد من الأراضي

من الأهمية بمكان أن تكون هناك "منصة إقليمية" من أجل الاستقرار ويمكن أن تضم باكستان وتركيا والسعودية ومصر ودول الخليج، مع إمكانية انضمام إيران في حال تهيأت الظروف المناسبة

يمكن لإسرائيل أيضا الانضمام إلى هذا المسار إذا اعترفت بدولة فلسطينية على حدود عام 1967

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أنقرة راغبة في التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة، مؤكدا أن ذلك يمكن أن يتيح فرصا هامة للتطوير والإنتاج المشترك.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير فيدان لصحيفة "نيكي آسيا" اليابانية، حيث أشار إلى البروز الكبير لتركيا بوصفها منتجا رئيسيا للمسيرات.

وأعرب عن تطلع أنقرة إلى تعميق الروابط مع طوكيو في مجال الصناعات الدفاعية، مضيفا: "تملك تركيا واليابان قدرات تكاملية، ونعتقد بوجود إمكانات قوية لتعاون يحقق المنفعة المتبادلة".

ولفت إلى أن تقنيات المسيرات التركية أثبتت كفاءتها في بيئات عملياتية مختلفة، ويمكنها تقديم فرص قيمة للتطوير والإنتاج المشترك مع اليابان، لا سيما في مجالات أمن السواحل والحدود.

وتابع: "في قطاع الطيران، وخاصة أنظمة الطائرات المسيرة وتقنيات اعتراضها، طوّرت تركيا قدرات متقدمة ومجرّبة ميدانيا، يمكن أن تشكل أساسا قويا للتعاون".

كما أفاد بإحراز تقدم في اتفاقية الضمان الاجتماعي بين البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات الأخيرة أسفرت عن نتائج ملموسة، معربا عن أمله التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

"إمكانات تعاون هائلة"

وسلّط الوزير فيدان الضوء على مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، مشيرا إلى وجود إمكانات هائلة غير مستغلة بعد في قطاعات الطاقة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا الفضاء والطيران، والروبوتات، وسلاسل التوريد المرنة.

وفي رده على سؤال بشأن المعادن الحرجة في تركيا، استعرض فيدان الأهداف الصناعية طويلة المدى لبلاده قائلا: "الهدف الاستراتيجي لا يقتصر على استخراج المعادن فحسب، بل يشمل منتجات وسيطة ونهائية ذات قيمة مضافة عالية. وفي هذا السياق، فإن التعاون مع التكنولوجيا والاستثمارات اليابانية يمكن أن يوفر شراكة حقيقية قائمة على مبدأ (الربح المتبادل)، ونحن مستعدون للتعاون الوثيق مع اليابان في هذا المجال".

المفاوضات الإيرانية الأمريكية

وفي الإجابة عن سؤال يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال فيدان: "كلا الطرفين يرغبان في الوصول إلى نتيجة إيجابية. الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى".

وأوضح أنه بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ركزت المحادثات على مضيق هرمز.

وبيّن أن الحصار الفعلي للمضيق يشكل "ضغطا كبيرا" على كل من واشنطن وطهران، وأن "تأثيره الدولي ضخم للغاية"، ما جعل هذا الملف يحظى بالأولوية حتى على الحسابات النووية.

وفي سؤال عن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانضمام السعودية والإمارات وقطر ودول إقليمية أخرى إلى "اتفاقيات أبراهام"، لفت فيدان الانتباه إلى الروابط التاريخية والتجارية التي كانت قائمة بين تركيا وإسرائيل قبل أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأردف: "عندما أوقفنا التجارة (مع إسرائيل)، أوضحت تركيا موقفها بكل شفافية بأنه يجب على إسرائيل التوقف عن قتل الفلسطينيين، وعن منع وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لغزة مثل الغذاء والمأوى والدواء والمياه. وإذا تمت تلبية هذه الشروط، يمكننا العودة إلى الحياة الطبيعية، لا مشكلة في ذلك. نحن نريد الوصول إلى حل الدولتين".

وردا على سؤال عن تصريحات سياسيين إسرائيليين يصورون فيها تركيا على أنها تهديد استراتيجي محتمل في المستقبل، أشار فيدان إلى الأوضاع في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان.

وقال: "للأسف، تحتاج إسرائيل في سياستها الداخلية دائما إلى وجود عدو لتتمكن من المناورة السياسية وتحقيق طموحاتها الإقليمية. لكن الجميع يعلم أن إسرائيل لا تبحث عن أمنها الخاص، بل تسعى وراء قضم مزيد من الأراضي".

وشدد على ضرورة أن يمنع المجتمع الدولي بشكل أكبر إسرائيل من زعزعة استقرار النظام الإقليمي والعالمي.

رؤية منصة إقليمية

وأكد فيدان أهمية وجود "رؤية استقرار" أوسع تقوم على "منصة إقليمية" تعاونية، مشيرا إلى وجوب التزام جميع دول المنطقة بالسلامة الإقليمية والسيادة والأمن المتبادل.

وأضاف أنه يتعين على الدول استخلاص الدروس من التاريخ الحديث، معتبرا الظروف الحالية "فرصة ذهبية" لبدء التعاون.

وأوضح أن هذا الإطار يمكن أن يضم باكستان وتركيا والسعودية ومصر ودول الخليج، مع إمكانية انضمام إيران إلى العملية في حال تهيأت الظروف المناسبة.

وذكر أنه يمكن لإسرائيل أيضا الانضمام إلى هذ المسار إذا اعترفت بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، مستطردا: "إذا حُلّت هذه المشكلة، فأعتقد أن أمن إسرائيل سيُدعم بشكل كبير من قبل دول المنطقة".

قمة حلف الناتو

في سياق آخر، ذكر فيدان أنه في حال موافقة جميع الحلفاء، فإن تركيا ترغب في استضافة قادة ووزراء دفاع الشركاء في منطقة الهند-باسيفيك مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" المقرر عقدها في أنقرة خلال يوليو/ تموز المقبل.

وأشار إلى أنه يعمل مع الأمين العام للناتو مارك روته، لتنظيم هذا البرنامج.

ومجيبا عن سؤال بشأن احتمالية مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الناتو بأنقرة، أفاد فيدان بأن الرئيس رجب طيب أردوغان التقى بنظيره الأمريكي عدة مرات، وأن ترامب "لم يذكر في أي من اللقاءات أنه لن يحضر القمة".

واختتم الوزير بالقول: "حتى الآن، جميع تحضيراتنا تجري على أساس استضافة الرئيس ترامب".